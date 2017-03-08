Kapadokya Bahar’ı karşılıyor…

Kapadokya, 60 milyon yıllık bir coğrafya. Güllüdağ, Hasandağı ve Erciyes’ten ulaşan lavların zamanla yağmur ve rüzgar ile aşınması ile oluşan peri bacalarından alıyor masalsılığını.Dünyada bir eşi daha olmayan bölge, büyüleyici manzaralar sunuyor misafirlerine. Sabahın en erken saatlerinde başlayan balon turları ise Kapadokya’ya anlatılması zor bir güzellik katıyor.

Kapadokya’nın sınırları, Nevşehir merkez olmak üzere, Kayseri, Aksaray, Niğde ve Kırşehir’i içine alıyor.

Ünü sınırları aşan Kapadokya’nın geleneksel yöntemlerle hazırlanan birbirinden lezzetli sofraları ise, muhteşem manzaralı ve tarihi restoranlarında tadına doyamayacağınız bir hal alıyor…

Bu eşsiz dokusu ve lezzetleriyle “Özgür Atlar Ülkesi”, Grand Daily Tours ayrıcalığı ile seyahatseverleri bekliyor.

TUR DETAYLARI

KAPADOKYA KAYSERİ TURU

31 MART / 2 NİSAN

2 GECE 3 GÜN 2 GECE OTEL KONAKLAMASI

PEGASUS HAVAYOLLARI İLE 31 MART 2017 CUMA SABAHI HAREKET

Gidiş: İSTANBUL // 31 Mart 2017 Pegasus Hava Yolları

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı saat 08:05

Kayseri’ye iniş saat 09:35

Dönüş: KAYSERİ // 02 Nisan 2017 Pegasus Hava Yolları

Kayseri kalkışlı saat 20:15

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş 21:45

CUMA: BİR SELÇUKLU ŞEHRİ VE İSTANBUL’UN TİCARİ RAKİBİ KAYSERİ

08.05’de hareket edecek olan Pegasus Havayolları İstanbul Sabiha Gökçen – Kayseri uçağı ile Kayseri’ye gidiş. Kayseri’de bizi bekleyen aracımıza binerek Kayseri şehir turuna başlıyoruz. Alacağımız serbest sabah kahvaltısının ardından gezimiz bir Selçuklu mimarisi olan “Hunat Hatun Cami”si ziyareti ile başlıyor. Geniş bir Alana sahip olan Kayseri Surları ve Kalesi içerisindeki “Kayseri Kapalı Çarşısı”nı ziyaret ediyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde.

CUMARTESİ: KAPADOKYA’NIN KALBİNDE

Sabah kahvaltısından sonra, turumuz “Uçhisar Güvercinlik Vadisi” ile başlayıp, “Göreme Açık Hava Müzesi Kaya Kiliseleri” (Elmalı, Yılanlı, Çarıklı Kiliseleri) ziyareti sonrası, eski “Çavuşin Köyü” ziyareti ile “Paşabağı Peribacaları”nı ve bölgede en son Zelve Vadisi’ni geziyoruz. Avanos’da Kızılırmak’ı görüp Kızılırmak’ın çamurundan yapılan çanak-çömlek atölyesi ziyareti sonrası Ürgüp’e doğru ilerliyoruz. “Ürgüp Şarap Mahzenleri” ziyareti sonrası, “Şapkalı Peribacaları”nın ve Kapadokya’nın simgesi olan “Üç Güzeller Peribacaları”nı görüyoruz. Akşam yemeği ve konaklama otelimizde. (Arzu eden misafirlerimiz ATV turuna katılabilir)

PAZAR: YERİN ALTI VE ÜSTÜ

Sabah kahvaltısından sonra (Kahvaltı öncesi arzu edenler için balon turu), ilk durağımız; düşman baskınlarından kaçan binlerce kişinin aylarca yaşayabileceği mühendislik harikası olan “Derinkuyu Yeraltı Şehri”. Ardından Melendiz Çayı’nın oluşturduğu doğa harikası bir Kanyon olan “Ihlara Vadisi”ni geziyoruz. “Ağaçaltı Kiliseleri”ni ziyaret ettikten sonra “Belisirma Köyü”ne kadar yürüyüş yapıyoruz (Yaklaşık olarak 1,5 saatlik rahat bir parkur). Sonrasında ise Kayseri Havalimanı’na hareket ediyoruz. Saat 20:15’te hareket edecek olan Pegasus Havayolları’na ait uçağımıza binerek İstanbul’a ulaşıyoruz.

TUR FİYATI

Turumuz sabah kahvaltısı dahil, tek kişilik odada 800.00 TL, çift kişilik odada kişi başı

700.00 TL’dir.

FİYATA DAHİL HİZMETLER:

- Havaalanı Transferleri

- 2 gece Sofa Butik Otel’de konaklama

- 3 günlük araç ile gezi

- 3 günlük rehberlik hizmeti

- Seyahat sigortası

FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:

- Gidiş-Dönüş uçak bileti

- Öğlen ve akşam yemekleri

- Müze ve Ören yeri girişleri (Müze Kart http://www.muzekart.com/ çıkarmanızı tavsiye ederiz.)

- Program dışı her türlü aktivite (Balon turu, ATV turu vb.)

KİŞİYE ÖZEL TURLARIMIZ VE ÖZEL TUR İSTEKLERİNİZ İÇİN DE BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ.

BANKA BİLGİLERİMİZ: KAPADOKYA-TUR TURİZM SEY. TİC.LTD. ŞTİ.

İŞBANKASI - NEVŞEHİR SANAYİİ SİTESİ ŞUBESİ TR79 0006 4000 0015 4010 1386 35 (TL)

Detaylı bilgi ve rezervasyon için;

Bilal COŞKUN T: 00 90 533 719 99 42 e-mail:info@granddailytours.com

Hakan ÇELİKAY T: 00 90 539 789 74 92 e-mail: ask@letscappadocia.com

*Bu tur, A-5056 sicil Nolu işletme belgesine sahip Grand Daily Tours tarafından düzenlemektedir.