SON DAKİKAERDOĞAN: 1923'TE İLAN EDİLEN CUMHURİYETİMİZİ... - CANLI
  • Diyarbakır merkezli şirketten referandum anketi
  • Yavru kediyi beslerken şehit oldu
  • Trafik cezalarının tebliğine mola verildi
  • ''AK Partililerin %35'i evet demiyor''
  • İşte trafik sigortasında primleri düşürecek adım

KAPADOKYA'DA FECİ OLAY: BALON YERE ÇAKILDI...

Kapadokya'da feci olay: Balon yere çakıldı...

Kapadokya'da sıcak hava balonun sert iniş yapması sonrası bir turist hayatını kaybetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Edinilen bilgilere göre Kapadokya'da balon turuna katılan Danimarka uyruklu 54 yaşındaki Jensen Benny Karl isimli turist, sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonrasında balondan düştü. Balondan düşen turiste ilk müdahaleyi balon çalışanları ve diğer turistler yaptı. Ardından Danimarkalı Karl, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kapadokya Hastanesine kaldırıldı. Danimarkalı Karl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

1257
-
Dünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilirDünyanın 8. kıtası sular altında gizleniyor olabilir
Kan donduran sözler... 40 kişi topluca tecavüz etmiş !Kan donduran sözler... 40 kişi topluca tecavüz etmiş !
Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti.Aldattığı eşi eve almayınca intihar etti.
İzmir'de öldüresiye dayak !İzmir'de öldüresiye dayak !
Bu kez elbise giydilerBu kez elbise giydiler
Okulda kız öğrencilere taciz !Okulda kız öğrencilere taciz !
Erdoğan: Bu sistem şahsımın projesidirErdoğan: Bu sistem şahsımın projesidir
Cinayetlerin katil zanlısı yakalandıCinayetlerin katil zanlısı yakalandı
Ataşehir'de mahalleli sokağa döküldüAtaşehir'de mahalleli sokağa döküldü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS