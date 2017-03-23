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KAPIKULE'DE TIR ŞOFÖRLERİNE BULGAR ZULMÜ

Kapıkule'de TIR şoförlerine Bulgar zulmü

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

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Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır şoförleri, Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule'de yoğunluğuna neden oldu.

Tır şoförleri, Türkiye'den çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Tır şoförü Erkan Morgil, İstanbul'dan yüklediği yükü Almanya'ya götürdüğünü belirtti.

Yaklaşık 17 saattir kuyrukta beklediğini anlatan Morgil, ''Neden beklediğimizi bilmiyoruz, bir anlam da veremiyoruz. Bulgaristan'dan kaynaklanıyor sorun. Maksat Türkiye'nin önünü kesmek, bunun için her türlü şeyi yapıyorlar.'' dedi.

AA
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