Kapısına gelen kediyi hayata döndürdü

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir çiftlikte çıkan yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan ve çiftliğin içerisindeki veterinerin odasının önüne gitmesi sayesinde fark edilerek tedaviye alınan kedi, normal hayatına döndü.

Veterinerin sahiplenerek "Tütsü" ismini verdiği kedi, kliniğin maskotu haline geldi. Torbalı'daki bir çiftlikte geçen yıl çıkan yangında, samanlığın içindeki bir sokak kedisi, söndürme çalışmaları sırasında samanlıktan kaçarak ortadan kayboldu.

Yangını söndürdükten sonra hayvanı arayan çiftlik sahipleri, kediye ulaşamadı. Olaydan 3 gün sonra yangının olduğu bölgeden yaklaşık 300 metre uzaktaki çiftliğin veterineri Tuğçe Daşdelen'in odasının önüne giden ve acı acı miyavlayan kediyi gören Daşdelen, hemen tedaviye aldı.

Daşdelen'in "Tütsü" adını verdiği ve tedavisini tamamladığı kedi, sağlığına yeniden kavuştu.

'İĞNELERE BİLE HİÇ SESİNİ ÇIKARMADI'



Veteriner Tuğçe Daşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlikteki yangından 3 gün sonra kliniğin kapısının önünde bekleyen yanmış kediyi görünce çok şaşırdığını, kendisine olumsuz tepki vermeyen hayvanı hemen alıp tedavi etmeye başladığını anlattı. Çok uzun ve zorlu bir tedavi süreci yaşadıklarını anlatan Daşdelen, sahiplendiği ve "Tütsü" adını verdiği kediye ilişkin şöyle konuştu:



"Kliniğin önünde 'Beni tedavi et' dercesine duran kediyi görünce şaşırdım. Gözleri kapalıydı, patileri yandığı için yere basamıyordu. Vücudundaki su kaybını önlemek için iğneler yaptım. Normalde sahipli kediler bile muayene edilirken çok hırçınlaşırlar ve saldırabilirler ama 'Tütsü' iğnelere bile hiç sesini çıkarmadı. Tüy kalitesi çok bozuk. Yeni yeni kendisini toparlamaya çalışıyor. Göz ve burun bölgesinde yanıklar nedeniyle kellikler var. 1 yıllık süreçten sonra artık kendisine geldi."



"Tütsü"nün yüzündeki yanıkların olduğu yerdeki tüylerin seyrek çıktığını, kulakları düştüğü için İskoç kedisi olarak bilinen 'Scottish' türüne benzediğini anlatan Daşdelen, ölmek üzere olan bir hayvanı yeniden hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Kediye çok alıştığını kaydeden Daşdelen, "Tütsü'yü görmeden yapamıyorum artık. İş yerine geldiğimde kucağıma almam için miyavlamaya başlıyor ve kucağıma almadan susmuyor. Tütsü kliniğimizin artık maskotu haline geldi." dedi.