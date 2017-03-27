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KAPIYI VURUP ÇIKMIŞTI YENİDEN MASAYA OTURUYOR

Kapıyı vurup çıkmıştı yeniden masaya oturuyor

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum lider Anastasiadis, 2 Nisan'da görüşecek.

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs'taki İyi Niyet Misyon Ofisi'inden yapılan açıklamada, Akıncı ile Anastasiadis'in 2 Nisan’da ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlenecek yemekte bir araya gelecekleri belirtildi.

Yemeğe BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel danışmanı Espen Barth Eide ev sahipliği yapacak.

Liderler, müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'da yapılan görüşmede Rum lider Anastasiadis'in masadan kalkmasının ardından ilk kez bir araya gelecek.

Akıncı ve Anastasiadis arasındaki Mayıs 2015'ten bu yana devam eden müzakereler çerçevesinde 16 Şubat'taki görüşmede Anastasiadis, kapıyı sertçe vurarak müzakere masasından kalkmıştı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı da 10 Şubat'ta Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören "Enosis" referandumunun yıl dönümünde okullarda kutlanması yönünde karar alan Rum meclisinin kararından geri adım atmaması üzerine liderler görüşmesine katılmayacağını açıklamıştı.

AA
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