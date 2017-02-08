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KAPKAÇÇI KADININ GÜCÜ KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Kapkaççı kadının gücü karşısında şoke oldu

Yolda yürüyen kadınların yanına sinsice yaklaşan kapkaççı çantaya sarıldı. Ama kadından hiç beklemediği bir tepki gördü.

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İstanbul Fatih'te bir şahıs caddede yürüyen 2 kadının çantasını kapkaç yapmak istedi. Kapkaççının kadınların arkasından gelerek çantasını almaya çalıştığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kamaralara yansıyan görüntülerde 2 kadın caddede yürüyor. Arkalarından gelen bir kapkaççı çantayı almaya çalışıyor. Kadınların çantayı bırakmaması üzerine kapkaç girişimi başarısız olan şahıs çantayı bırakarak hızla kaçıyor.
Kapkaça uğrayan kadınların olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı öğrenildi.
 

İHA
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