KAR ALTINDA YARDIM KUYRUĞU

Kar altında yardım kuyruğu

Şanlıurfa'da Suriyeliler yardım için kart dağıtımı yapıldı.

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Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Suriyeliler için Avrupa İnsani Yardım Fonu (ECHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılay iş birliğince başlatılan 'Sosyal uyum yardımı' programı kapsamında kart dağıtımı yapıldı.

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Daha önce yardım fonundan faydalanmak için başvuruda bulunan   ihtiyaç sahibi 550 Suriyeli  aileye  Kızılay görevlilerince yapılan  kart dağıtımı  Siverek Belediyesi Yaşam ve Kültür Evi'nde yapıldı. Yapılan  kart dağıtımını bir an önce almak isteyen Suriyeli vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışına ve soğuğa rağmen saatlerce sırada bekleyen Suriyeli ailelere verilen Kızılay kartlarında ailenin her birey için 100 lira yardım yapıldığı belirtildi.

DHA
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