Kar altında yardım kuyruğu

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, Suriyeliler için Avrupa İnsani Yardım Fonu (ECHO), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Türk Kızılay iş birliğince başlatılan 'Sosyal uyum yardımı' programı kapsamında kart dağıtımı yapıldı.

Daha önce yardım fonundan faydalanmak için başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi 550 Suriyeli aileye Kızılay görevlilerince yapılan kart dağıtımı Siverek Belediyesi Yaşam ve Kültür Evi'nde yapıldı. Yapılan kart dağıtımını bir an önce almak isteyen Suriyeli vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışına ve soğuğa rağmen saatlerce sırada bekleyen Suriyeli ailelere verilen Kızılay kartlarında ailenin her birey için 100 lira yardım yapıldığı belirtildi.