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KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYİ BULDIU

Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldıu

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.

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Bitlis'te etkili olan kar yağışı yaşalı olumsuz etkilerken, kent merkezindeki kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Bitlis'te 1 haftadan bu yana etkili olan sıcak ve güneşli hava dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın erken saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yende etkiledi. Merkezdeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreyi aştığı belirtildi. Sabah karla uyananlar şaşırırken, park halindeki araçlar da adeta kara gömüldü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyunca etkili olacağını, yarın ve Cuma günü de aralıklarla devam edeceğini sürücülerin dikkatli olmaları istendi. Bu arada belediye karla mücadele ekipleri de yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

 

Kar kalınlığı 10 santimetreyi buldıu

DHA
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