Kar tatili böyle telafi edilecek

Kar tatillerinin telafisi hafta sonlarında ve sömestirde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 81 ile yazı gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul başta olmak üzere hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği yerlerde programın aksamaması için önlem aldı.



İllere gönderilen yazıda, hafta içi ders saatleri dışında, haftasonlarında gerekirse de yarıyıl tatilinde telafi dersler planlanacağı ifade edildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, hava muhalefeti nedeniyle eğitime ara verilen dönem için okullarda telafi dersleri yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada,"İlimizde 9-10-11 Ocak 2017 tarihlerinde hava muhalefeti ve kar tatili nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarında yapılamayan derslerin telafisi; ilgili kurumlar tarafından, kurumun türü ve özel şartları dikkate alınarak kendi programlarına göre oluşturacakları uygun ders saatlerinde planlanarak yapılacaktır." denildi.