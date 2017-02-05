Kar temizleyen çalışanın üzerine çığ düştü

Van'da kar temizleme çalışması yapan belediye operatörü, çığdan saniyelerle kurtuldu. İş makinesi çığ altında kaldı.

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten iş makinesinin üzerine düşen çığ, cep telefonuyla kaydedildi.Başkale Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı karla mücadele ekibinin, yolu kardan kapanan Aydemir mahallesi yolunda yürüttüğü çalışma sırasında üzerine çığ düştü.

Operatörle yardımcısının içinde bulunduğu iş makinesi, bir süre çığın altında kaldı. Ardından kedi çabalarıyla araçtan çıkan operatör, iş makinesini manevra yaparak çığın altından çıkardı.Tüm o anlar iş makinesine eskortluk yapan diğer araçtaki sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.