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KAR YAĞIŞI BALIK FİYATLARINI ARTIRDI

Kar yağışı balık fiyatlarını artırdı

Samsun'da olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi.

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Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması, tezgahlardaki balıkların azalmasına, fiyatların yükselmesine neden oldu.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtına ve kar yağışının tezgahlara olumsuz yansıdığını söyledi.

Hamsinin kasa fiyatının 300 liraya yükseldiğini belirten Malkoç, "Daha önce 7-10 liradan satılan hamsinin kilosu, bugün 20 liraya kadar çıktı. Hava şartlarından dolayı fiyat artışı var. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balık az olunca fiyatlar da artıyor." dedi.

Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 15-20, istavrit 15, mezgit 20, barbunya 15, çinekop ise 25-30 liradan satışa sunuluyor.

AA
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