SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ÖDÜL TÖRENİNDE KONUŞUYOR

KAR YAĞIŞI BALIK FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ ?

Kar yağışı balık fiyatlarını nasıl etkiledi ?

Samsun'da, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık fiyatları arttı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle denize açılamadıklarını söyledi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatın durduğunu dile getiren Malkoç, "İnsanlar evden çıkamıyor. Ulaşımda sorunlar var. Liman kar altında. Balıkçıların yüzde 90'ı denize açılamadı. Dolayısıyla balık fiyatları da arttı." dedi.

Tezgahlarda günübirlik ve buzhane balıklarının bulunduğunu, bir süre daha bu durumun süreceğini belirten Malkoç, "Olumsuz hava şartları yaklaşık 10 gün daha balık tezgahlarını etkiler. Don ve fırtına nedeniyle balıkçılar limanlardan çıkamıyor. Ağlar kar altında. Yaklaşık bir aydır düzenli avlanma yapılamıyor. Sadece Sinop taraflarında günübirlik açılanlar var." diye konuştu.

Malkoç, hava şartlarının düzelmesiyle balık fiyatlarının normale döneceğini kaydetti.

Tezgahlarda hamsinin kilogramı 20, kötek 25, kalkan 100-120, çupra 20, levrek 22, mezgit de 25 liradan satılıyor.

AA
266
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Lüks villa kenevir tarlası çıktıLüks villa kenevir tarlası çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS