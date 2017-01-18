KAR YAĞIŞI BARAJLARI DOLDURDU

Kar yağışı barajları doldurdu

İstanbul'da yağan kar yağışı barajlardaki suyun doluluk oranını yüzde 77'ye yükseltti.

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İstanbul'da yeni yılda yağan kar dolayısıyla şehrin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı son 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 77'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 7 Ocak'ta başlayan ve 5 gün boyunca devam eden kar yağışı yerini yağmura bıraktı. 

Eriyen kar suları ve yağmurların barajlara ulaşmasıyla kente su sağlayan barajlar dolmaya başladı. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı yüzde 97, Terkos yüzde 79, Büyükçekmece Barajı ise yüzde 63,54 doluluk oranına ulaştı. İstanbul'un tüm su kaynaklarının doluluk ortalaması ise bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 77 oranına yükseldi.

Son 10 yılın verilerine bakıldığında, İstanbul'un su kaynaklarının doluluk ortalamasının yüzde 63 seviyesinde olduğu görülüyor. Buna göre, barajların doluluk oranı son 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkmış oldu.

AA
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