Kar yağışı geri dönüyor

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul'da Orta Akdeniz üzerinden lodos yönlü rüzgarın taşıdığı ılık hava ve güneşin etkisiyle hava sıcaklıkları 10 derecelere kadar yükseldi. Ancak cuma gününden itibaren sıcaklıklarda ciddi düşüş bekleniyor. Pazar günü sıcaklığın -2 derece olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, çarşamba gününden itibaren yurtta yeni bir yağışlı sistem etkili olmaya başlıyor. Yurdun batı kesimlerinde yağışlar görülecek.

Yağışlar Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülürken kıyı Ege'de, Antalya'da Akdeniz'de yağmur şeklinde olacak. Hakkari çevrelerinde de hafif kar yağışı bekleniyor.



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Yeni yağışlı sistem perşembe günü etkisini artırıyor. Yurdun tamamında yağışlar görülecek. Yağışlar kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Çanakkale'den başlayarak Muğla'ya kadar olan hatta kıyı kesimde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Sıcaklıkların cuma gününden sonra yurt genelinde hissedilir derecede düşmesi tahmin ediliyor.

TRAKYA'DA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çok bulutlu havanın hüküm sürdüğü Trakya'da yarın sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumadan itibaren ise soğuk hava sisteminin etkisiyle sağanakların Trakya'da yoğun kar yağışına dönüşeceği ve Marmara Bölgesi'ni etkileyeceği öngörülüyor.



İSTANBUL'A CUMA GÜNÜ KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin tahmin haritasına göre, İstanbul'da perşembe sağanak yağış, cuma günü kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklığı 11-10 derece seyreden İstanbul'da cumartesi ve pazar günü sıcaklıklarda büyük düşüş tahmin ediliyor. Pazar günü İstanbul'da gündüz sıcaklığının -2 ila -3 derece olması bekleniyor. Ankara'da da perşembe günü kar yağışı bekleniyor.