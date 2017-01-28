Kar yağışı İstanbul'u terk ediyor

Meteoroloji'den İstanbul için yapılan son bildirime göre; bugünün hafif kar yağışlı olması bekleniyor. Sıcaklık 3 dereceye kadar çıkacak. Ancak yarından başlayarak hafta sonuna kadar sıcaklıklarda bir yükseliş görülüyor. Çarşamba günü 7 dereceye kadar çıkacak olan havanın güneşli geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin derlediği 5 günlük hava durumuna göre Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı Cumartesi gününe kadar devam edecek. Şu sıralar etkisini İstanbul, Ankara, Bursa, ve Balıkesir'de gösteren kar yağışının diğer illerde de yağması bekleniyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 0

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 2

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 7

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor) 5

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8