Kar yağışı ne kadar daha sürecek ?

Meteoroloji'nin İstanbul için günler öncesinden yaptığı kar yağışı başladı. Tahminlere göre akşam 18:00'den sonra İstanbul'da görülecek olan yoğun kar yağışı Beylikdüzü ve Avcılar'da sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Salı gününe kadar etkisini gösterecek olan kar yağışı daha sonra yerini yağmura bırakacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 3

İstanbul: Çok bulutlu, hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Bursa: Çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Trabzon: Çok bulutlu, zamanla karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı 5

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde sisli 5