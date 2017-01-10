KAR YAĞIŞINDAN SONRA BARAJLARDA SON DURUM

Kar yağışından sonra barajlarda son durum

İstanbul'da yaklaşık 4 gün etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki dolululuk oranı yüzde 60'a yaklaştı.

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İstanbul'da yaklaşık 4 gün etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki dolululuk oranı yüzde 60'a yaklaştı.

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlediği bilgilere göre, kente su sağlayan Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık, Istrancalar barajlarındaki su miktarı, kar yağışının ardından yaklaşık yüzde 4 daha arttı.

Bu kapsamda, toplam 868 milyon 683 bin metreküp su tutma kapasitesi bulunan barajların 6 Ocak'ta yüzde 55,55 olan doluluk oranı yüzde 59,53'e yükseldi. Böylece barajların doluluk oranı, geçen temmuzdan sonra en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Barajlarda şu anda 578 milyon 554 bin 941 metreküp su bulunuyor.

Barajların bugün itibarıyla doluluk oranı ise şöyle: 

Baraj Doluluk (yüzde)
Ömerli 86,02
Darlık 80,97
Terkos 56,70
Büyükçekmece 39,35
Sazlıdere 37,31
Alibey 65,24
Kazandere 35,40
Pabuçdere 17,63
Istrancalar 82,48
Elmalı 0,52
 

AA
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