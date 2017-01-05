Kar yiyip ateş yakarak hayatta kaldılar

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Söğüdözü Yaylası Sıratekne bölgesinde 1,5 metre karda kar motorları arıza yaptığı için arkadaşı ile birlikte mahsur kalan Hüseyin Yapalak, "112 doktorunun talimatlarıyla yaktığımız ateş ve kar yiyerek hayatta kaldık" dedi.

Mersin'in Mut ilçesi Söğüdözü Yaylası Sıratekne bölgesinde verici istasyonunu kontrole giderken Adana'dan gelen ve kar aracını kullanan Vural Özdemir ile birlikte karda 7-8 saat mahsur kalan GSM şirketinde arıza operatörü olan Hüseyin Yapalak, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Sıratekne bölgesinde GSM vericisini kontrole gittiklerini, araçların gitme imkanı bulunmadığı için kar motoru ile bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını ve aracın arıza yapması sonucu karda mahsur kaldıklarını ifade eden Yapalak, "Hava şartları nedeniyle GSM şirketinin istasyonunu incelemek için Kestel Dağı'na gittik. Kar çok olduğu için kulelere ulaşamadan dönüş yapmak zorunda kaldık. Dönüşte de kar motorumuz arıza yaptı. Dönüş yapamadık. Orada karda mahsur kaldık. Aracımızı yapmaya çalışsak da yapamadık. Bizde karın içinde kendimize yer açtık. Çevreden ağaçlardan odun ve çalı çırpı topladık. Topladığımız odunları yanımızda bulunan benzin yardımıyla yaktık. Yaktığımız ateşte kendimizi ısıtmaya çalıştık" dedi.

Mahsur kaldıktan sonra şefini ve 112 Acil Servis'i aradığını belirten Yapalak, "112 ekibi beni gerekli yerlerle görüştürdü. Akut, Mut Belediye Başkanlığı ve Mut Kaymakamı ile görüştüm. Bulunduğumuz bölgeye herhangi bir aracın gelmesine imkan yoktu. 1 buçuk metrenin üzerinde kar vardı. Özellikle 112 Acil Servis doktorunun talimatları üzerine karda 7,5 saaat bir sıkıntı çekmeden, sağlık problemi yaşamadan hayatta kaldık. Doktorun talimatları ile sürekli hareket ettik. Doktor ara ara kar yememizi ve tuvalete gitmemizi söyledi. Doktorun söyledikleri her şeyi yaptık. Hava kararmıştı. Bizleri bulamazlar diye düşünürken bir helikopter sesi geldi. Telefonla yetkililer helikopterin bizleri kurtarmak için geldiğini söyledi. Bizde karanlıkta bizleri bulabilmeleri için yakılan ateş ve telefon ışıkları ile yerimizi belli etmeye çalıştık. Allah devletimizden, askerimizden razı olsun. Askerlerimiz helikopterle gelip bizleri kurtardılar. Zor bir gündü" dedi.