Kara kış geri döndü, heryer bembeyaz !

Sıcak ve bahar havasının etkili olduğu Kars, yeniden beyaza büründü. Sabaha doğru etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Sıcak ve güneşli havanın bir haftadır etkili olduğu Kars'ta kış geri geldi. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar, kar sürprizi ile karşılaştı.

Kars'ta kar yağışının etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Allah'ın takdiri, yazı bekler kış yeniden geri geldi" dediler.

Öte yandan Kar yağışının aralıklarla etkili olacağı belirtildi. Kar yağışı yüksek kesimleri de beyaza bürüdü.