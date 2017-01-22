KARA KIŞ GERİ DÖNÜYOR ! KAR NE ZAMAN YAĞACAK ?

Kara kış geri dönüyor ! Kar ne zaman yağacak ?

Salı gününden itibaren yurt genelinde kar yağışı bekleniyor.

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Salı gününden itibaren yurt genelinde yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri yurdun büyük bölümünde kar yağışı olacak.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak haftasonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor.

Pazartesi günü yurt genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yoğun sis ve pus etkili olacak.

Salı günü yurdumuz batı kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor.

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Soğuk havayla beraber gelen sistemde yağın cinsi kar şeklinde olacak. Yağışlar kıyı kesimlerde sağanak yağmur şeklinde gerçekleşecek.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur şeklinde etkili olması beklenen yağışlar perşembe günü kara dönüşecek.

Kar yağışının pazar gününe kadar etkili olması tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olacak.

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