Kara salyongozu kapış kapış gidiyor !

Türkiye'de toplanan ancak damak tadına uymadığı için hiç tüketilmeyen kara salyangozunda 2016 ihracatı 7 milyon dolar civarında gerçekleşti. Yüzde 90'ı Fransa olmak üzere AB ülkeleri ve ABD'ye gönderilen kara salyangozunun büyük bölümü, tereyağlısı ve dolması yapılarak ihraç ediliyor. Dış satımın yaklaşık yüzde 60'ına denk gelen 4 milyon dolarlık kısmını gerçekleştiren Bandırma merkezli firma, geçen yıl Almanya'ya 300 bin kara salyangozu konservesi gönderdi.

Türkiye'nin dört bir tarafında toplanan ve ülke içinde tüketilmediği için fabrikalarda işlenerek yurt dışına gönderilen kara salyangozunun 2016 yılı dış satımı 7 milyon dolar civarında gerçekleşti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kurulu su ürünleri ithalat ve ihracatı yapan şirketin yönetim kurulu başkanı Osman Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkdamak tadına uymadığı için iç pazarda tüketilmeyen bazı deniz ürünleriyle canlıtürlerini ihraç ettiklerini söyledi.

Kara ve deniz salyangozu, kurbağa, göl gümüşü balığı ve deniz patlıcanı dış satımından her yıl ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağladıklarını dile getiren Kocaman, ihracat verilerine göre kara salyangozundan 2016 yılı ihracatının 7 milyon dolar civarında gerçekleştiğini anlattı. Bunun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen 4 milyon dolara yakınlık kısmını kendilerinin yaptığını kaydeden Kocaman, şöyle konuştu:

"İşlenmiş olarak ihraç ediyoruz. Kara salyangozunun yüzde 90'ını Fransa olmak üzere AB ülkeleri ve ABD alıyor. Özellikle Fransa, kara salyangozunun tereyağlı ve dolması şeklinde işlenenini alıyor. Fransa, bizden aldığını Japonya'ya da satıyor. Geçen yıl Almanya'ya 300 bin kara salyangozu konservesi de ihraç ettik."

FRANSA'YA 45 TIR HEDEFİ

Şirkete bağlı, kara salyangozunun tereyağlı ve dolma şeklinde işlendiği Bilecik'teki fabrikanın müdürü su ürünleri mühendisi Yılmaz Akın da geçen yılın 2015'e göre daha verimli geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 35 tır yükleme yaptık. Yani 700 ton gibi bir sevkiyatımız oldu. Bu tereyağlı salyangoz ve dolma dediğimiz ürünlerin tamamını Fransa aldı" dedi.

Hedeflerinin 40-45 tır kara salyangozu ihraç etmek olduğunu vurgulayan Akın, "Bu rakam yatırım sayesinde gerçekleşecek. Önümüzdeki yıllarda bu ihracat hedefine ulaşabileceğiz. Günlük pişirme kapasitemiz 2 tona kadar çıkıyor. 2 ton salyangozu pişirip dolmasını gerçekleştiriyoruz ve bir gün sonra şoklayıp, paketleyip ihracatını gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.