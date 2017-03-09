Kara Sevda final mi yapıyor ?

Nişanlısı Fahriye Evcen’le yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Burak Özçivit, önceki gün sevgilisinin ismini simgeleyen plakalı lüks aracıyla Bebek trafiğinde görüntülendi. ‘Kara Sevda’ dizisinin yakında final yapacağı iddialarını Özçivit, “Şu an için öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.