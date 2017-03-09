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KARA SEVDA FİNAL Mİ YAPIYOR ?

Kara Sevda final mi yapıyor ?

Bu sezon final yapacağı söylenen Kara Sevda'nın yıldızı Burak Özçivit, iddialara son noktayı koydu

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Nişanlısı Fahriye Evcen’le yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanan Burak Özçivit, önceki gün sevgilisinin ismini simgeleyen plakalı lüks aracıyla Bebek trafiğinde görüntülendi. ‘Kara Sevda’ dizisinin yakında final yapacağı iddialarını Özçivit, “Şu an için öyle bir şey yok” diyerek yalanladı.  

Vatan
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