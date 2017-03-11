Karabük'te korkutan deprem

Karabük'te gece yarısı deprem meydana geldi. 3.1 şiddetindeki depremin merkez üssü, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Kuzdağ olduğu belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, gece saat 00.46'ta Karabük'ün Yenice İlçesi'ne bağlı Kuzdağ mevkinde deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre 3.1 olarak ölçülen deprem yerin 4.9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Deprem, Karabük ve çevre ilçelerde de hissedildi.