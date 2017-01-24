KARADAN KARAYA FÜZE DENEMESİ YAPTILAR

Karadan karaya füze denemesi yaptılar

Pakistan ordusu karadan karaya füze denemesi yaptı.

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Pakistan ordusunun karadan karaya 'başarılı' bir füze denemesi daha yaptı. Pakistan, daha önce de kara ve deniz hedeflerini vurabilen orta menzilli Babür-3 füzesini fırlatmış bu deneme de başarılı olmuştu.

Pakistan Today'in haberine göre, azami 2 bin 200 kilometre menzile  sahip Ebabil füzesi ilk kez başarıyla denendi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajwa'nın, başarılı füze  denemesinden sonra silahlı kuvvetleri ve denemeyi yürüten ekibi tebrik ettiği  belirtildi.

Ebabil füzesinin, çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip  olduğu kaydedildi.

Pakistan, aralık ayında da kara ve deniz hedeflerini vurabilen orta menzilli Babür-3 füzesini fırlatmış, bu deneme de başarılı olmuştu.

AA
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