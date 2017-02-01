SON DAKİKAİSTANBUL BAYRAMPAŞA OTOGARI'NDA YANGIN !

KARADENİZ'DE ASKERİ UÇAĞA ATEŞ AÇILDI

Karadeniz'de askeri uçağa ateş açıldı

Ukrayna Savunma Bakanı, Karadeniz'de Rusya'nın Ukrayna ordusundan bir uçağa ateş açıldığını söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Karadeniz’de Rusya’nın el koyduğu sondaj platformundan Ukrayna ordusuna ait bir kargo uçağına ateş edildiğini bildirdi.

Poltorak, Odessa yakınlarında eğitim uçuşu yapan An-26 tipi kargo uçağına düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Poltorak, "Bugün, Ukrayna münhasır ekonomik bölgesinde, Odessa doğalgaz yatağı üzerinde deneme uçuşu sırasında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait An-26 kargo uçağına Rusya tarafından önceden el konulan sondaj kulesinden hafif silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucunda uçakta hasar oluştu." ifadelerini kullandı.

Saldırıya rağmen uçağın uçuş görevini tamamladığını bildiren Poltorak, uçuş ekibinin saldırıdan yara almadığını belirtti.

Uçuş esnasında Rusya'nın genelde hava savunma füzeleri için kullanılan radarlarının aktif durumda olduğunu ileri süren Poltorak, uçağın dönüşünden sonra yapılan kontrol sonucunda uçakta 3 santimetre mermi deliği tespit edildiğini aktardı.

Bakan Poltorak, uçaktaki mermi deliği fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

RUSYA SALDIRIYI YALANLADI

Rusya Karadeniz Filosu Karargahı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna askeri kargo uçağına ateş açıldığı iddiası yalanlandı.

Öğle saatlerinde Ukrayna ordusuna ait An-26 uçağının Tavrida ve Kırım-1 platformları üzerinde iki defa alçaktan provokasyon uçuşu yaptığı öne sürülen açıklamada, Ukrayna tarafına ateş açıldığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, alçak uçuş esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermesini engelleme adına platformdan güvenlik tarafından uçağa yönelik 4 defa işaret tabancası ile uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

220
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltındaTürkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında
MGK'nın ardından 6 maddelik açıklamaMGK'nın ardından 6 maddelik açıklama
Skandal paylaşımı yapan müdür açığa alındıSkandal paylaşımı yapan müdür açığa alındı
Kendini böyle savundu: İnternet kullanmayı bilmemKendini böyle savundu: İnternet kullanmayı bilmem
FETÖ'nün yurdunu ahır yapmak için istediFETÖ'nün yurdunu ahır yapmak için istedi
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybettiMHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
Hastanede cesetle selfie ! Fotoğrafları ortaya çıktıHastanede cesetle selfie ! Fotoğrafları ortaya çıktı
Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriBaşbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
Hanife'nin Aleyna Tilki videosu olay olduHanife'nin Aleyna Tilki videosu olay oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS