Karadeniz'de gergin anlar ! Rus uçakları taciz etti

ABD’nin Avrupa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Rus jetlerinin NATO uçaklarını Karadeniz’de 10 Şubat günü dört defa taciz ettiğini açıkladı.

Wolters Florida’nın Orlando kentinde düzenlenen Hava Kuvvetleri Derneği Hava Savaşları Sempozyumu'nda konuştu.

ABD’li komutan söz konusu tacizlerinin üçünün SU-24 savaş uçakları ile yapıldığını, dördüncü tacizin ise Ilyushin II-38 tipi deniz devriye uçağı ile gerçekleştirildiğini söyledi.

Rus uçaklarının ABD ve müttefik unsurlarına bu denli tehlikeli yaklaşmasının muhtemel bir kaza veya bölgede tansiyonun yükselmesine sebep olacağından kaygı duyulduğunu dile getiren Wolters son altı ayda Rus tacizlerinin durağanlaştığını kaydetti.

Wolters, “Hava Kuvvetleri bu tür yaklaşmaları dikkatle takip ediyor. Üst düzey yetkililer de Ruslardan, bazen sonuçsuz da kalsa, bu tür eylemler konusunda bilgi almaya çalışıyor. Bazen istediğimiz cevabı alıyoruz bazen de hiç cevap alamıyoruz.” dedi.

Dört yaklaşmanın da birbirinden farklı şekillerde olduğunu belirten ABD’li komutan NATO’nun yakınlaşma dereceleri ve mesafeleri konusunda kaygılı olduğunu dile getirdi.

Bu tür tacizlerin nedenine ilişkin bir soru üzerine Wolters bu durumların bazen hata ile olduğunu bazen de bir tür önleme olarak yapıldığını savundu.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford Rus mevkidaşı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile geçen haftalarda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de görüşmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) görüşmenin temel amacının Suriye ve Doğu Avrupa’da söz konusu olabilecek muhtemel yanlış hesaplamalarının önünün alınması için askeri iletişim kanallarının açık tutulması olduğunu açıklamıştı.