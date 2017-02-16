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KARADENİZ'DE OPERASYON BAŞLADI !

Karadeniz'de operasyon başladı !

Tokat'ta PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için jandarma komandolar Karadeniz yaylalarında operasyon yapıyor

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Tokat'ta PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için jandarma komandolar, Ordu ve Sivas sınırındaki Karadeniz yaylalarında gece-gündüz operasyon yapıyor.

Tokat'ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Karadeniz'de operasyon başladı !

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile JÖH Tabur Komutanlığınca; Bölücü Terör Örgütü mensupları ile kullanabileceği sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla, keşif/gözetleme faaliyeti icra edildi.

Karadeniz'de operasyon başladı !

PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için komandolar, Ordu ve Sivas sınırında Karadeniz yaylalarında gece gündüz operasyon yapıyor.

Karadeniz'de operasyon başladı !

İHA
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