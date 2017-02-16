Karadeniz'de operasyon başladı !

Tokat'ta PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için jandarma komandolar, Ordu ve Sivas sınırındaki Karadeniz yaylalarında gece-gündüz operasyon yapıyor.

Tokat'ta Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ile JÖH Tabur Komutanlığınca; Bölücü Terör Örgütü mensupları ile kullanabileceği sığınak, barınak, depo ve yasa dışı malzemelerin tespiti ve imhası ile yayla evlerinin kontrolü maksadıyla, keşif/gözetleme faaliyeti icra edildi.

PKK'nın kış üstlenmesini önlemek için komandolar, Ordu ve Sivas sınırında Karadeniz yaylalarında gece gündüz operasyon yapıyor.