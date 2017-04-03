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KARAOKE BARDA FACİA: 16 ÖLÜ

Karaoke barda facia: 16 ölü

Myanmar'da bir barda çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

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Magmaw'daki barda, gaz sıkışmasından meydana geldiği düşünülen yangında 16 kişi öldü.

Myanmar'ın orta kesimlerindeki Magmaw kentinde bir karaoke barında çıkan yangında 16 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilisi Tin Aung, dün gece geç saatlerde iki katlı binada nedeni henüz bilinmeyen bir patlamanın ardından yangın çıktığını belirtti.

İtfaiye ekiplerinin iki saat süren çabalarının ardından yangının kontrol altına alındığını kaydeden Tin Aung, üst katta 16 kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi.

Tin Aung, ölenler arasında barın 4 görevlisinin de bulunduğunu sözlerine ekledi.

Yangına neden olan patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği sanılıyor.

AA
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