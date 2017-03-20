Karapınar GES ihalesi yapıldı

Açık eksiltme usülüyle gerçekleştirilen Karapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) GES ihalesinde kilovatsaat başına en düşük teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen ihaleye, Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu, Kalyon- Hanwha Grubu, Çalık Enerji - Solargiga Ortak Girişim Grubu ve AKC Güneş Ortak Girişim Grubu katıldı.

Kilovatsaat başı tavan fiyatın 8 dolar/cent olarak belirlendiği ihalede, Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu'nun kapalı zarfla ilk teklifi kilovatsaat başına 8 dolar/cent, Kalyon- Hanwha Grubu'nun 7,95 dolar/cent oldu.

Çalık Enerji - Solargiga Ortak Girişim Grubu'nun ilk teklifi kilovatsaat başına 7,99 dolar/cent olurken, AKC Güneş Ortak Girişim Grubu kilovatsaat başına 7,98 dolar/cent teklif verdi.

İhalenin ilk açık eksiltme turunda Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu kilovatsaat başına 7,94 dolar/cent teklif etti. Bu turda Çalık Enerji - Solargiga Ortak Girişim Grubu kilovatsaat başına 7,93 dolar/cent teklif verirken, AKC Güneş Ortak Girişim Grubu'nun teklifi kilovatsaat başına 7,92 oldu. Açık eksiltmenin ilk turunda Kalyon- Hanwha Grubu kilovatsaat başına 7,90 dolar/cent teklif verdi.

Açık eksiltmenin ikinci turunda Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu kilovatsaat başına 7,90 dolar/cent, Çalık Enerji - Solargiga Ortak Girişim Grubu kilovatsaat başına 7,89 dolar/cent, AKC Güneş Ortak Girişim Grubu kilovatsaat başına 7,88 dolar/cent ve Kalyon- Hanwha Grubu, kilovatsaat başına 7,87 dolar/cent teklif etti.

Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak Girişim Grubu açık eksiltmenin beşinci turu başlamadan önce, Çalık Enerji - Solargiga Ortak Girişim Grubu ise altıncı tur başlamadan önce ihaleden çekildi.

Açık eksiltmenin on dokuzuncu turunda AKC Güneş Ortak Girişim Grubu'nun çekilmesinin ardından, kilovatsaat başına 6,99 dolar/cent ile en düşük teklifi Kalyon - Hanwha Grubu verdi.

Açık eksiltme usulünün on sekizinci turunda AKC Güneş Ortak Girişim Grubu kilovatsaat başına 7,05 dolar/cent teklif vermişti.

İhaleyi kazanan firmanın kuracağı bin megavatlık santralden üretilen elektrik enerjisi 15 yıl boyunca teklif verilen alım garantisi fiyatı üzerinden değerlendirilecek. Santral kapsamında kurulacak Ar-Ge merkezinde 100 daimi teknik personel çalışacak, ekipman üretim fabrikasının kurulmasından sonraki 36 ay içinde santralden elektrik üretimi başlayacak.