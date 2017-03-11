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KARATECİLER, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ İÇİN TATAMİYE ÇIKTI

Karateciler, Çanakkale şehitleri için tatamiye çıktı

Sakarya'da düzenlenen turnuvaya minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde yaklaşık 600 sporcu katıldı.

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla karate turnuvası düzenlendi.

Sakarya Spor Salonu'nda minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde yapılan müsabakalara yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Miniklerin puan almak için tatamide kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda yaralanan bazı sporculara sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yeterli puanı alamadığı için gözyaşlarını tutamayan minik sporcuları, antrenörleri ve hakemler teselli etti.

Türkiye, Avrupa ve Dünya Karate Federasyonları Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş, Arifiye Belediyesinin sponsorluğunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda Çanakkale şehitlerini anmak için düzenlenen turnuvaya yaklaşık 600 sporcunun katıldığını belirtti.

Turnuvada 45 hakem ve 60 antrenörün görev yaptığını bildiren Kobaş, "Sporcular turnuvaya çok ilgi gösterdi ve beklediğimizin üzerinde ilgi oldu. Çanakkale şehitlerini şanına yakışır şekilde andık. Turnuva, bu anlamda güzel oldu. Minik sporcuların coşkuyla ve ses tonlarının en yükseğiyle İstiklal Marşı'nı söylemesi çok anlamlıydı. Bu turnuvaya destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Çocukları, anne ve babalarıyla kürsüye davet ederek sporu herkese sevdirmeye çalıştıklarını aktaran Kobaş, "15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Ligi isimli bir ligimiz var. Bu anlamda 15 Temmuz'u bölgesel liglere isim olarak veren ilk il biziz. Çok anlamlı bir turnuva ve ona da 12 il katılıyor." şeklinde konuştu.

AA
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