Karayılan'dan katliam talimatı !

ABD'de yayınlanan The Nation dergisinin Ortadoğu muhabiri ve Pulitzer Ödüllü gazeteci Roy Gutman, terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini yazdı.

ABD'de yayınlanan The Nation dergisinin Ortadoğu büro şefi ve Pulitzer Ödüllü Roy Gutman, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolünde tuttuğu bölgelerde yaşayan Kürt ve Arap halkına karşı savaş suçu işlediğini yazdı. Gutman tarafından hazırlanan özel dosyada terör örgütü PYD'nin ABD'nin iddia ettiğinin aksine doğrudan Kandil tarafından yönetildiği ve PKK ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.



Özel dosya haberinde terör örgütü PKK/PYD'nin Haseke, Tal Barek, Tel Halil gibi bölgelerde yüzlerce kişiyi öldürdüğü, yüzlerce evi yakıp yıktığı belirtiliyor. Gutman, terör örgütü PKK/PYD'nin iç savaşın başladığı 2011'den sonra rejim tarafından desteklendiğini ve terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yaptığını delilleriyle ortaya koyuyor.



Rejimden PKK/PYD'ye: Biz sizi destekledik şimdi sıra sizde

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın verilerine göre terör örgütünün 2014'te Tal Bark'da 43, Tal Halil'de 42 sivili katlettiği belirtiliyor. PYD'nin bölgede kontrolü ele geçirdikten sonra bölgedeki diğer Kürt Partilerinin faaliyetlerine izin vermediğini söylüyor.



PYD/PKK'nın doğrudan Esed rejiminden destek aldığını belirten Gutman, geçmişte Suriye istihbaratında görev yapan ve 2012'de rejimden ayrılan Mahmud el-Nasr'ın rejim yetkililerinin Suriye'de Arap Baharının başlamasından sonra PKK yöneticileri ile iletişime geçerek Şam'da bir toplantı gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu toplantıda rejimin PKK'lı yöneticilere “"Sizi biz kurduk. 1983'ten beri destekliyoruz. Şimdi bizim için bir şeyler yapma sırası sizde." mesajının verdiğini belirtiyor.



PKK/PYD SİYASİ SUİKASTLER YAPTI



Bu toplantının ardından rejim güçlerinin Haseke'de ve diğer bölgelerdeki askeri güçlerini geri çektiğini ve bölgeyi PKK/PYD'ye bıraktığını belirtiyor.



Rejime karşı başlayan protestoların PYD tarafından engellenmeye çalışıldığının belirtildiği yazıda, bölgede PKK/PYD karşısında yer alan ve siyaset yapan isimlerin de PKK tarafından öldürüldüğü ifade ediliyor. Yazıda PKK/PYD'nın ilk olarak 2011'de Mish'al al-Tamu'yı daha sonra ise 2012 ve 2013'te se Mahmud Wali ve Ahmad Bunjak'ı öldürdüğü belirtiliyor.



Bölgedeki yetkililerden İbrahim Hüseyin PKK/PYD'nin rejim ile ilişkisi hakkında “Kesinlikle, PYD rejimden destek alarak operasyon yapıyordu" diyor. PYD/PKK'nın bölgedeki saldırıları ve köyleri yakıp yıkmalarından dolayı 300.000 sivilin IKBY'ye göç etmek zorunda kaldığı, 200.000 kişinin de Türkiye'ye sığındığı belirtiliyor.



'KARAYILAN BİR TAVUK BİLE CANLI KALMASIN' DEDİ



PKK'PYD'nin bölgede sistematik olarak savaş suçu işlediğinin belirtilidiği yazıda bölge halkının yaşadıkları bölgelerden zorla çıkarıldığı ve birçok köyünde imha edildiği vurgulanıyor. Bölgede yaşayan ve daha önce PYD ile birlikte hareket ettiğini söyleyen isimlerden Mohar, PKK/PYD'nin köylere saldırısı için “Yanan birçok köy gördüm" diyor. Mohar rejimin desteği için ise, “Bir zamanlar Haseke'ye gittiğimizi ve iki tank aldığımızı hatırlıyorum" diyor.



Karayılan'ın birçok yerin yakılması için emir verdiğini söyleyen Mohar, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tal Brak kasabasında yaşananlar için “Karayılan, bir tavuun canlı çıkmasına izin vermemek için her yeri yok etmeye karar verdi" dedi.



ABD KATLİAMLARA SESSİZ KALDI



Özel haberde ABD'nin 'DEAŞ'e karşı savaşan tek aktör PYD'dir yalanı da çürütülüyor. Terör örgütü DEAŞ'ın Tel Abyad ve Tel Hamis başta olmak üzere birçok yerde savaşmadan birçok PKK/PYD'ye bıraktığı belirtiliyor. Yazıda terör örgütü PKK/PYD'ye destek veren Obama yönetimin PKK/PYD'nin bölgede işlediği savaş suçlarına sessiz kaldığı belirtiliyor.