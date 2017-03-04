Karayip Korsanları için nefesler tutuldu

2003 yılında hayatımıza giren Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti uzun bir serinin ilk filmiydi. Daha ilk filmden ikonik bir karakter haline gelen Kaptan Jack Sparrow 5. macerasına kadar ulaştı.



Son dönemlerde çalkantılı evlilik hayatıyla ve boşanmasıyla gündeme gelen Johnny Depp'in başrolünü üstlendiği serinin yeni halkası Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı için geri sayım sürüyor. İlk fragman, afişmer derken merakla beklenen filmden yepyeni bir fragman daha çıktı.