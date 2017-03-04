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KARAYİP KORSANLARI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Karayip Korsanları için nefesler tutuldu

Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'nın ilk görüntüler ve afişlerden sonra merakla beklenen filmin yeni fragmanı yayınlandı.

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2003 yılında hayatımıza giren Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti uzun bir serinin ilk filmiydi. Daha ilk filmden ikonik bir karakter haline gelen Kaptan Jack Sparrow 5. macerasına kadar ulaştı.

Son dönemlerde çalkantılı evlilik hayatıyla ve boşanmasıyla gündeme gelen Johnny Depp'in başrolünü üstlendiği serinin yeni halkası Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı için geri sayım sürüyor. İlk fragman, afişmer derken merakla beklenen filmden yepyeni bir fragman daha çıktı.

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