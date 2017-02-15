  • YÖK'ten şehit yakınları için tarihi karar
  • Yusuf Halaçoğlu: ''Bahçeli de oy pullarını teslim etti''
  • İstanbul'a 3 yeni ada geliyor
  • Bakan açıkladı ! Trafik cezalarında yeni dönem
  • Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi

KARDA KAYBOLAN SİNEMACILAR DRONE İLE BULUNDU

Karda kaybolan sinemacılar drone ile bulundu

Adana'nın Aladağ İlçesi'nde karla kaplı ormanlık alanda yollarını kaybeden film seti ekibini ve oyuncuları, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güvenli noktaya taşındı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Aladağ İlçesi’nde Kar Kirazı isimli filmin çekimlerini yapan ekip, uygun çekim mekanı ararken ormanlık alanda kayboldu. Sinemacılar, telefon aracılığıyla yetkililerle iletişime geçerek yardım çağrısında bulundu. Bölgede kaybolan sinemacılar olduğu haberini alan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ve Cankur ekipleri harekete geçerek bölgede arama çalışması başlattı.si̇.jpg

Karla kaplı yollar ve sık ormanlık alanda kaybolan 10 sinemacıya ulaşmakta zorluk yaşayan ekipler, drone ile havadan yer tespit etmek için harekete geçti. Yerleri tespit edilen sinemacılara, iş makinelerinin açtığı yoldan ulaşıldı. Cankur ve Yol Şube Müdürlüğü ekibi, sinemacıları güvenli bir noktaya taşıyarak donmaktan kurtardı.

si2.jpg

DHA
319
-
MHP'de sürpriz istifaMHP'de sürpriz istifa
Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !Torununu 8 yıl boyunca taciz etti !
Ivanka Trump'ın bakışları olay olduIvanka Trump'ın bakışları olay oldu
FETÖ okulunda gizli kasa bulunduFETÖ okulunda gizli kasa bulundu
İngiliz devinden tarihi zarar açıklamasıİngiliz devinden tarihi zarar açıklaması
Alpay Özalan'dan olay sözler !Alpay Özalan'dan olay sözler !
Hastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltıHastanede uyuyan refakatçi kızı elle taciz iddiasına gözaltı
Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !Avrupa Parlamentosu İsrail'i uyardı !
Kar yağışı hayatı durma noktasına getirdiKar yağışı hayatı durma noktasına getirdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS