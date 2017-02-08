KARDAK KAYALIKLARINDA HAREKETLİ ANLAR !

Kardak kayalıklarında hareketli anlar !

Kardak kayalıklarında Türk sularını ihlal eden Yunan güçleriyle hareketli anlar yaşandı.

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Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında, telsiz konuşmalarına da yansıyan hareketli anlar saniye saniye görüntülendi

Kardak kayalıklarında Türk karasularını ihlal eden Yunan  güçleri ile Türk sahil güvenlik ekipleri arasında, telsiz konuşmalarına da  yansıyan hareketli anlar saniye saniye kameralarca görüntülendi.

Kardak kayalıkları arkasından hızla gelen bir Yunan sahil güvenlik  botunun, Türk karasularını ihlal ederek Türk karasularına kadar geldiği görüldü.  Yaşanan ihlali gören Türk sahil güvenlik birimleri, "Siz şu an Türk karasularını  ihlal ediyorsunuz. Hemen bu bölgeyi terk edin" anonsu ile Yunan botunu Türk  karasularını terk etmesi konusunda birkaç kez uyardı.

Bu uyarılara rağmen ihlal ettiği sularda gezinmeyi sürdüren Yunan  güçleri ile Türk Sahil Güvenlik ekipleri arasında 10 dakika hareketli anlar  yaşandı.

Hareketlilik, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin bölgeden çıkarılmasıyla  sona erdi.

Türk savaş gemisi bölgede devriye yaptı

Öte yandan Bodrum'un Gümüşlük açıklarında bekleyen Türk Deniz  Kuvvetlerine bağlı TCG-P1203 numaralı askeri gemi de Kardak kayalıkları  önlerinden geçerek, Çatal Adası'na doğru seyretti.

Askeri geminin geçişi sırasında bir Türk Sahil Güvenlik botunun da  askeri gemiye eşlik ettiği görüldü.

Kardak kayalıkları bölgesinde Türk ve Yunan güvenlik güçlerinin  bekleyişi sürüyor.

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