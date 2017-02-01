KARDAK'TA SICAK ANLAR

Kardak'ta sıcak anlar

Türk karasularına giren Yunan hücum botu ile Türk Sahil Güvenliği arasında sıcak temasa ramak kaldı.

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Kardak'ı aşarak Türk karasularına girmesiyle gerginliğe neden olan iki Yunan botunun görüntüleri ortaya çktı. 30 Ocak'ta paylaşılan video, Reddit Greece sayfasında da yer aldı.

Yunan Sahil Güvenlik botlarının Kardak'a yaklaşması üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan botlarını engellemeye çalıştı.

Deniz Kuvvetlerine bağlı P1208 No'lu Türk savaş gemisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 bot, Kardak Kayalıklarına yakın bir bölgede beklemeye başlamıştı.

Turgutreis ve Gümüşlük açıklarındaki adaların etrafında Türk Sahil Güvenlik ekipleri devriye gezmeye başlamıştı. Karşılıklı bekleyişler sürerken, Yunan Sahil Güvenlik botlarının bölgeye yaklaşması üzerine gerginlik yaşanmış, Türk Sahil Güvenlik ekipleri duruma müdahale etmişti.

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