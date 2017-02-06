Kardak'ta yarım saat arayla devriye

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbeti tutuyor.

TCSG-72 Nolu Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis- Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında bir Yunan güvenlik botunun da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların yakınında beklediği görülüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde bekleme görevini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-72 Nolu bot ile bazı küçük Sahil Güvenlik botları da kayalıklara yakın bölgede sürekli tur atıyor.