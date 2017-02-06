KARDAK'TA YARIM SAAT ARAYLA DEVRİYE

Kardak'ta yarım saat arayla devriye

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21. yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, adanın arka tarafından dolaşarak periyodik şekilde devriye nöbeti tutuyor.

TCSG-72 Nolu Sahil Güvenlik botu, sabah saatlerinden bu yana Kardak kayalıklarının arka kısımlarından geçerek Turgutreis- Gümüşlük arasında yarım saatlik aralıklarla dolaşıyor.

Sahil Güvenlik ekiplerinin devriyesi sırasında bir Yunan güvenlik botunun da Kardak'ın arkasındaki kayalıkların yakınında beklediği görülüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde bekleme görevini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG-72 Nolu bot ile bazı küçük Sahil Güvenlik botları da kayalıklara yakın bölgede sürekli tur atıyor.

AA
0
Osmaniye'de mide bulandıran olay !Osmaniye'de mide bulandıran olay !
O silahın ne olduğu ortaya çıktıO silahın ne olduğu ortaya çıktı
Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !
Ahmet Türk'ten fotoğraf açıklamasıAhmet Türk'ten fotoğraf açıklaması
Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"
Dolmuşla otobüs çarpıştı !Dolmuşla otobüs çarpıştı !
Ataşehir'de büyük yangın !Ataşehir'de büyük yangın !
Genelkurmay Başkanı sınır hattında !Genelkurmay Başkanı sınır hattında !
Nilhan Osmanoğlu'ndan sert sözlerNilhan Osmanoğlu'ndan sert sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS