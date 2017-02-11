  • Fenerbahçe'ye Bursaspor darbesi !
  • PKK ve Esed Türkiye'ye karşı birleşiyor
  • AFP'den flaş 'El Bab' iddiası
  • Mete Yarar: ''El Bab'ta tanklarımız gündüz çıkamıyor''
  • YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi: Referandum 16 Nisan'da

KARDAK'TA YOĞUN SİSE RAĞMEN DEVRİYE SÜRÜYOR

Kardak'ta yoğun sise rağmen devriye sürüyor

Türk Sahil Güvenlik güçleri, Kardak krizinin 21'inci yılında, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarını 3 gündür yoğun olarak devam eden sise rağmen sürdürüyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yakın bölgede konumlanan bir Sahil Güvenlik botu, bölgedeki nöbetini 13'üncü günde de icra etti.

Bölgede son üç gündür denizde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Kardak kayalıkları karadan güçlükle görülebiliyor. Ekipler buna rağmen devriye görevlerini dönüşümlü olarak aksatmadan sürdürüyor.

Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede devriye yaptığı karadan güçlükle görülürken, Yunan güvenlik botlarının ise oluşan yoğun sis nedeniyle bölgeye gelip gelmediği görülemedi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir askeri gemi de hem yasa dışı geçişi engellemek hem de bölgede yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale edebilmek için Turgutreis açıklarındaki Çatalada önlerinde bekleyişini sürdürdü.

Haberciler Kardak'ı konteynerden izliyor

Öte yandan, Kardak kayalıklarında yaşanan gelişmeleri izlemek için 13 gündür Kadıkalesi'nin Ormancılar sitesindeki tepelik kısmında görev yapan gazeteciler, zor şartlara rağmen görevlerini aksatmadan sürdürüyor.

Muhabirler haberlerini, Bodrum Belediyesince tahsis edilen konteynerden geçiyor.

AA
252
İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !İzmir Limanı Varlık Fonu'na devredildi !
Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !Trump'tan olay yaratacak açıklamalar !
Yarbay Bilgehan Bülbül serbestYarbay Bilgehan Bülbül serbest
Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''Meral Akşener:'' %56 hayır çıkacak''
Kızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman olduKızılderililer sorunun cevabını bulunca Müslüman oldu
FETÖ operasyonunda Yazıcıoğlu detayıFETÖ operasyonunda Yazıcıoğlu detayı
İkinci el elektronik satışına kimlik şartı !İkinci el elektronik satışına kimlik şartı !
Başbakan'dan mülteci açıklamasıBaşbakan'dan mülteci açıklaması
Taksim camisinin adı ne olacak ?Taksim camisinin adı ne olacak ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS