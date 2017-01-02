KARDAK'TAKİ GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Kardak'taki gerginlik devam ediyor

Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında Kardak Kayalıkları gerginliği yaşandı.

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Türk ve Yunan Sahil Güvenlik ekipleri arasında Kardak Kayalıkları çevresinde yaşanan gerginlik yeni yılda da devam etti. Türk karasularına giren ve ip atarak Kardak Kayalıkları'na bağlanmak isteyen Yunan balıkçılar üç Türk Sahil Güvenlik botu tarafından uzaklaştırılırken, Yunan Sahil Güvenlik Botları'yla da gerginlik yaşandı.

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları'na aralık ayının başından itibaren Kilimli (Kalimnos) ve Leros Adaları'ndan balıkçılarla birlikte gelen üç Yunan Sahil Güvenlik botu, yeni yılın ilk günlerinde de bu tavrını sürdürerek, gerginliğe neden oldu. Bugün saat 09.00 sıralarında, Yunan adalarından Kardak'a gelen 10 balıkçı teknesi, Çatal Adası ile Çavuş Adası arasındaki Türk karasularını ihlal etti. Bunun üzerine bölgeye üç Türk Sahil Güvenlik botu geldi. Türk Sahil Güvenlik Botları, Yunan balıkçıların Kardak Kayalıkları'na ip atıp, bağlanmak istemesine engel oldu. Yunan balıkçı ve sahil güvenlik botları Türk karusalarından uzaklaştırıldı. Her iki ülkenin sahil güvenlik botlarının bölgede bekleyişi sürüyor.

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