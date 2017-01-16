KARDASHİAN DEHŞETİ ANLATTI: BENİ YATAK ODASINA GÖTÜRÜP...

Kardashian dehşeti anlattı: Beni yatak odasına götürüp...

Paris'te silahlı soyguna uğrayan Kim Kardashian'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz ekim ayında Paris’te kaldığı otelde 11 milyon dolar değerindeki mücevherleri çalınan ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Kim Kardashian’ın 3 ay önce Paris’te uğradığı silahlı soygunun ardından polise verdiği ifade Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlandı.

3 Ekim’de Paris’in merkezinde yer alan lüks otelde akşam yemeği sonrası yalnız başına uyumak için odasına çekilen ünlü isim, 5 soyguncu tarafından saldırıya uğramıştı.

"İÇ ÇAMAŞIRLARIM VE BORNOZUMLAYDIM"

36 yaşındaki yıldız, Paris’te kaldığı otel odasına girerek 11 milyon dolar değerindeki mücevherlerini çalan hırsızlarla karşılaşma anını şöyle anlattı:

 "Kapıda ayak sesleri duydum. ‘Kim var orada’ diye bağırdım, ama ses çıkmadı. Maskeli olan soyguncu beni yakaladı. İç çamaşırlarım ve bornozumlaydım. Beni yatak odasına götürüp yatağın üzerine attılar, cüzdanımı boşalttılar. Kapıda karşılaştığım iki soyguncu da kapüşonluydu. Biri maskeliydi ve polis rozetli ceket giymişti. İkinci soyguncu da aynı polis kıyafeti içindeydi ama maskesi yoktu. Yanımda bekleyen maskeli kişi Fransız aksanıyla İngilizce olarak evlilik yüzüğümü istedi. Komodinin üzerindeki yüzüğüme baktı. Değeri 4 milyon dolardı."
 
"KÜVETİN İÇİNE BIRAKTILAR"

Soyguncunu eldivenleri olduğunu belirten Kardashian, kendisine mücevherlerin ve paranın yerini sorduğunu belirtti. Soyguncuların yatağın üzerine ittikten sonra ellerini ve ayaklarını bağladıklarını, ağzını bantladıklarını dile getiren Kardashian, “Beni banyoya götürdüler, küvetin içine bıraktılar” dedi.

Mücevher kutusunun içinden 11 milyon dolara yakın değerdeki takılarını alan soyguncuların kaçtığını söyleyen Kardashian, “Soygun esnasında otelin mobil telefonu hiç susmadı, telefonda Fransızca konuştular" dedi.

Soyguncular kaçtıktan sonra bağlarından kurtulduğunu söyleyen Kardashian, polisin, “Yaralandınız mı?” sorusunu, “Hayır” diye yanıtladı. İfadenin ardından polise “Buradan ayrılmak ve ABD’deki çocuklarımın yanına dönmek istiyorum” diyen Kardashian, kendisini bekleyen özel uçakla evine döndü.

BİRİ KARDASHIAN'IN ŞOFÖRÜ TOPLAM 17 KİŞİ YAKALANDI

Kardashian soygununda parmağı olan kişiler geçen hafta tutuklandı. Yakalanan 17 kişiden birinin Kardashian tarafından tutulan şoför olduğu ortaya çıktı. Kardashian’ın avukatları, ünlü yıldızın tanıklık için Paris’e dönmeye hazırlandığını belirtti.

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