KARDEŞ KILIÇDAROĞLU DA ''EVET'' DEDİ

Kardeş Kılıçdaroğlu da ''evet'' dedi

Rıdvan Dilmen'in referandum için sosyal medyadan başlattığı 'Evet' kampanyasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da katıldı.

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Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek vermişti.

Sosyal medyada da çok konuşulan kampanyaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da katıldı. Celal Kılıçdaroğlu abisine, "Kemal abi sen de var mısın?" diye sordu.

Celal Kılıçdaroğlu için tepki çeken eylemlerinin ardından CHP'den ihraç kararı alınmıştı.

KILIÇDAROĞLU BİR KEZ KONUŞMUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sorulunca yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu, "Kardeşim küçük bir çocuk değil, illa benim siyasi görüşümü desteklemesi gibi bir durum yok. Ama bizim bir belediyemiz, Didim Belediyesi Didim'e olağanüstü hizmetler veriyor. Didim'de iki yüksek bina var, bunların yıkılması lazım. O binaların sahipleri parayla insan satın alıp bize saldırtmanın yollarını arıyorlar. Cebine para koyup, 'çık şunu yap' diyorlar. Onların etrafındaki insanlara bakın göreceksiniz o müteahhidin yandaşları" demişti.

CHP Lideri, "Kardeşinize de o insanlar tarafından para verildiğini mi söylüyorsunuz?" sorusuna ise, "Benim ne söylediğimi siz de anladınız herkes de anladı" yanıtını vermişti.

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