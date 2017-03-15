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KARDEŞİNİN TORUNUN KAÇIRMAK İSTEDİ !

Kardeşinin torunun kaçırmak istedi !

KKTC'de 81 yaşındaki adam kardeşinin torunun İngiltere'ye kaçırırken yakalandı.

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KKTC'de 81 yaşındaki adam, iddiaya göre kardeşinin 37 yaşındaki torununu evlenmek için İngiltere'ye kaçırırken ihbar üzerine yakalandı.

Gazi Mağusa’da kardeşinin 37 yaşındaki torunu olan S.H’yi İngiltere’ye kaçırma teşebbüsünde bulunan Hüseyin Mehmet S. (81), istediğini yapamayınca tehdide başvurdu. 37 yaşındaki akrabası S.H’yi kendisiyle İngiltere’ye gitmemesi halinde elindeki fotoğrafları babasına göstermekle tehdit ettiği ileri sürülen Hüseyin Mehmet S., S.H’nin şikayeti üzerine tutuklandı. “Şiddet tehdidi” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılan 81 yaşındaki zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Olayla ilgili tahkikatı yürüten memur Löğmen Yücetürk, zanlı Hüseyin Mehmet S.’nin 2017 yılı mart ayı içerisinde akrabası olan E.Z’den müşteki S.H’nin fotoğraflarının olduğu 16 adet renkli fotokopi resimlerini alarak tasarrufuna geçirdiğini belirtti. Akabinde zanlının 9 Mart 2017 tarihinde kalmakta olduğu eve akrabası olan müşteki S.H’yi çağırdığını belirten Yücetürk, zanlının müşteki S.H’ye “Seni istiyorum. Sen kimseyle olamazsın. Benimle Londra’ya geleceksin. Elimde fotoğrafların var. Gelmezsen elimdeki fotoğraflarını babana göstereceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Yücetürk, olayın polisin bilgisine 13 Mart tarihinde geldiğini söyledi.

Zanlının kalmakta olduğu evde 14 Mart tarihinde arama yapıldığını belirten Yücetürk, zanlının tasarrufunda, kalmakta olduğu yatak odasının çeşitli yerlerinde zarflar içerisinde toplam 16 adet müştekinin fotoğrafları olduğu renkli fotokopiler bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Yücetürk, İngiltere vatandaşı olan ve İngiliz pasaportu ile 25 Şubat 2017 tarihinde KKTC’ye turist olarak giriş yapan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

KKTC Mağusa Kaza Mahkemesi, zanlı Hüseyin Mehmet S.'nin kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak, KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 3 bin TL nakdi teminat ödemesine, 2 KKTC vatandaşının zanlının 20’şer bin TL'lik kefalet senedine imza atmasına ve tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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