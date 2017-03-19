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KARI-KOCA EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDU

Karı-koca evlerinde ölü bulundu

Çorum'un Mecitözü İlçesi'nde bir karı-koca evlerinde ölü bulundu.

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Çorum'un Mecitözü İlçesi'nde 68 yaşındaki Satı Doğan ve eşi 78 yaşındaki Nazim Doğan, evlerinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Çorum'un Mecitözü İlçesi'nde bulunan Doğum Mahallesi'nde dün meydana geldi. Bir süredir Satı ve Nazim Doğan çiftinden haber alamayan yakınları eve geldi. Kapının açılmamasın üzerine yakınları kapıyı kırarak eve girdi. Karı-kocanın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde karı-kocanın öldüğünü belirleyip, şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

Polisin evde yaptığı incelemenin ardından cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
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