  • ''MHP tabanının %80'i 'hayır' diyor''
  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor
YEREL HABERLER
Kayseri Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KARI KOCA YEMEK MASASINDA BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADI !

Karı koca yemek masasında birbirlerini bıçakladı !

Kayseri'de akşam yemeğinde tartışan 5 yıllık evli çift, bıçaklarla birbirlerine girdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kayseri’de 5 yıllık evli Şerife Burcu B. ile Sadık B. çifti, 2 gün önce akşam yemeğinde çıkan tartışmada birbirlerini bıçakladı. Yaralılardan Sadık B. tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şerife Burcu B.'nin tedavisi ise hastanede sürüyor.

Olay, 2 gün önce saat 19.00 sıralarında merkez Melikgazi İlçesi’ne bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fatih Apartmanı’nda meydana geldi. 24 yaşındaki Şerife Burcu B. ile eşi 32 yaşındaki Sadık B. iddiaya göre yemek masasında tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yemek masası üzerindeki bıçakları alan çift birbirine saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 bıçak darbesi alan Şerife Burcu B. yemek masasında yığılıp kaldı, eşi ise yaralı halde evi terk edip kaçtı.

KOLUNA SAPLANAN BIÇAKLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sesler üzerine eve gelen komşuları, genç kadını kanlar içinde buldu. Şerife Burcu B. sağ koluna saplı bıçakla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Bıçaklanan eşi Sadık B. ise, evlerinin yakınında bulunan erkek kuaförüne kaçtı. Bıçakla yaralanan Sadık B. de sığındığı kuaföre çağrılan 112 ambulansı ile kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı.

Olay sonrası taburcu olan Sadık B. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bıyık emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Olayda ağır yaralanan Şerife Burcu B.’nin genel cerrahi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

DHA
297
-
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Trump'tan İsveçlileri şaşırtan sözlerTrump'tan İsveçlileri şaşırtan sözler
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS