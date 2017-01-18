KARLOV SUİKASTINDA ORGANİZATÖRE GÖZALTI

Karlov suikastında organizatöre gözaltı

Rus büyükelçi Karlov suikastıyla ilgili soruşturmada serginin organizatörü ile bir polis gözaltına alındı.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili soruşturmada serginin organizatörü T.Ö. ile Ankara Emniyet Personel Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polisin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Organizatör T.Ö.’nün Ankara Terörle Mücadele Şube’sinde sorgusu sürüyor. T.Ö, saldırıdan sonra yaptığı bir açıklamada, Karlov’u vuran polis Mevlüt Mert Altıntaş’ı koruma zannettiklerini söylemiş, saldırıdan üç gün önce Altıntaş’ın Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne gelmiş olabileceğini açıklamıştı. Altıntaş’ın emniyette korunup korunmadığına yönelik yürütülen soruşturmada da Ankara Emniyet Personel Şube Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru gözaltına alındı.

‘ABİ’LERİ TUTUKLANDI

Karlov’u öldüren polis Altıntaş’ın, suikast hazırlığı yaptığı oteli ilk olarak 14 Aralık tarihinde telefonla arayarak 16 tarihinde rezervasyon yaptığı, 1 gün sonra tekrar oteli arayarak rezarvasyonu iptal ederek suikast gününü 19 Aralık olarak değiştirdiği belirlenmişti. Karlov, “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” konulu fotoğraf sergisinin 19 Aralık’taki açılış töreninde Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürüldü. Soruşturma kapsamında Ankara’da arasında Altıntaş’ın ev arkadaşı olan avukat, kız arkadaşı ile eski evini kiralayan polislerin bulunduğu 20’e yakın kişi gözaltına alındı. Bu süreçte Altıntaş’ın FETÖ bağlantısı öne çıkarken, Altıntaş’a İzmir’deki polis okulunda okurken ‘abilik’ yaptığı belirtilen kişi dahil 4’ü polis 5 kişi tutuklandı.

Hürriyet
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