KARLOV SUİKASTİNDE İSTİHBARAT RAPORUNU KİM GİZLEDİ ?

Karlov suikastinde istihbarat raporunu kim gizledi ?

Rus Büyükelçi Karlov suikastında savcılık, tetikçi Altıntaş ile birlikte 4 devre arkadaşı hakkında 2015'te 'FETÖ ile bağlantılılar' istihbarat raporu geldiğini tespit etti.

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Ankara’da katıldığı sergide FETÖ'nün suikastına kurban giden Rus Büyükelçi Andrey Karlov soruşturmasında kritik gelişme yaşandı.

Suikastı gerçekleştiren Ankara Çevik Kuvvette görevli polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın tüm bağlantılarını ve talimatı verenleri bulmak için savcılık soruşturmayı genişletti. Soruşturmada ölü ele geçirilen Altıntaş’ın ve mezun olduğu İzmir’deki polis okulunda birlikte öğrenim gördüğü 4 polis hakkında 'FETÖ bağlantılı' şeklinde rapor hazırlandığı ortaya çıktı. 2015 yılında emniyet içindeki paralel yapılanmayı inceleyen istihbarat birimlerince hazırlanan raporda 3'ü istihbaratta görevli Altıntaş'ın da yer aldığı 5 polis hakkında idari inceleme başlatılması istenmiş.  Bu kritik bilgiye ulaşılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporun akıbetinin araştırılması için hemen bir müfettiş görevlendirildi.

RAPOR VAR, İŞLEM YOK

Müfettişler yaptıkları incelemede raporun o dönem sümenaltı edildiğini belirledi. Raporda ismi yer alan üç polisin istihbaratta çok kritik görevde olduğu ancak haklarında ciddi bulgulara rağmen işlem yapılmadığı belirlendi. 

Bakanlık devreye girdi 

Karlov’a yönelik suikastın aydınlatılması için adli süreç devam ederken, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Görevlendirilen 3 müfettiş, katil Altıntaş'ın, FETÖ soruşturmasında adı geçmesine ve Işık Evi toplantılarına katıldığının belirlenmesine rağmen, nasıl fark edilmediği araştırılıyor. Altıntaş'ın, emniyet içerisinde korundu mu? sorusuda araştırılıyor.

4 polis gözaltında

Rapor hakkında işlem yapmayanların Rus Büyükelçi Karlov suikastında önemli rol aldığını değerlendiren müfettişler o isimlerin peşine düştü. İlk etapta listede suikastçı Altıntaş ile birlikte yer alan 4 polis gözaltına alınıp Ankara'ya gönderildi. Polislerin ifadesi ve rapor üzerinden suikast talimatını kimlerin verdiği kesinlik kazanacak. Böylece FETÖ'nün derin suikast ağı çözülecek.

Akşam
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