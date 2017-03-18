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KARLOV SUİKASTİNDEN TAM 2,5 SAAT SONRA

Karlov suikastinden tam 2,5 saat sonra

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesinden saatler sonra, Altıntaş adına telefon bankacılığıyla bir hesap açıldığı belirlendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’a ilişkin yeni verilere ulaşıldı. Savcılık, Altıntaş’ın Karlov’u vurmasından yaklaşık 2.5 saat sonra kullandığı mail adresindeki yazışmaların silindiğini tespit etmişti. Altıntaş’ın bankacılık hareketlerini de mercek altına alan savcılık, araştırma için polise talimat verdi.

Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın haberine göre polis, Altıntaş’ın ölümünden saatler sonra adına hesap açıldığını belirledi. Hesabın telefon bankacılığı yöntemiyle açıldığını tespit eden polis, işlem yapılan cep telefonunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, söz konusu hesabı açmak için kullanılan 0537 484.... numaralı telefonun sahibine ulaştı. Gözaltına alınan şüpheli, söz konusu hattın oğlu S.A. tarafından kullanıldığını söyledi. Baba serbest bırakılırken, oğul S.A. gözaltına alındı. Ankara Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen S.A.’nın emniyet işlemleri devam ediyor.

‘ÇOBANLIK YAPIYORUM’ DEDİ

S.A., ilk ifadesinde İzmir’de çobanlık yaptığını, Altıntaş’ın internette dolaşan kimlik bilgilerini kullanarak onun adına hesap açtığını itiraf etti. Polis, S.A.’nın bankacılık işlemleri ve bağlantılarını araştırmayı sürdürüyor. S.A.’nın dolandırıcılık amacıyla Altıntaş adına hesap açmış olabileceği değerlendiriliyor. Karlov suikastına ilişkin Rus soruşturma heyetinin de gelişmelerden anlık haberdar edildiği öğrenildi.

Habertürk
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