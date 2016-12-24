KARLOV SUİKASTINI ARAŞTIRAN HEYET ÇALIŞMALARINI ORADA SÜRDÜRDÜ

Karlov suikastını araştıran heyet çalışmalarını orada sürdürdü

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'a yönelik suikastı araştıran Rus heyet Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmalarını sürdürdü.

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin süreci Türk yetkililerle yürütmek üzere Rusya'dan gelen heyet, Ankara Emniyet Müdürlüğünde gün boyu soruşturma ve inceleme çalışmalarına katıldı.

Rus heyet, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Türk yetkililerle toplantı yaptı. Daha sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçen heyet, FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlının HTS kayıtları, sosyal medya hesaplarındaki görüştüğü kişiler ve mesajları ile ilgili çalışmalar hakkında Türk yetkililerden bilgi aldı.

AA
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