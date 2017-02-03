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KARNE ŞENLİĞİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Karne şenliği tüm hızıyla sürüyor

Maltepe Belediyesi’nin “Şubat Tatili Çocuk Şenliği”, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde tüm hızıyla sürüyor. Şenlik kapsamında sahnelenen “Susam Sokağı”, çocuklardan büyük ilgi gördü.

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Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte start verilen çocuk şenliği kapsamında, 1980’li yıllarda TRT klasikleri arasına giren Susam Sokağı, çocuklarla buluştu. Mavi Kumpanya’nın sahnelediği oyunda çocuklar, Susam Sokağı’nın sakinleri Tahsin Usta, Minik Kuş, Edi ile Büdü, Kırpık ve Kurabiye Canavarı gibi unutulmaz karakterleriyle bir araya geldi. Sevgi ve dostluğun yaşandığı bir mahalle ortamında geçen eğitici ve bilgilendirici oyun, izleyicilerin beğenisini ve alkışlarını topladı. Çocuklar sürekli çekişen Edi ile Büdü’nün maceralarını izlerken çok güldü. Oyunda verilen sözlerin tutulması ile çalışkanlığın önemine vurgu yapıldı. Oyundan sonra, çocuklar için eğlence dolu bir animasyon gösterisi düzenlendi.   Çocuklar, kendileri için düzenlenen oyun alanında da doyasıya eğlendi.

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