Karne şenliği tüm hızıyla sürüyor

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte start verilen çocuk şenliği kapsamında, 1980’li yıllarda TRT klasikleri arasına giren Susam Sokağı, çocuklarla buluştu. Mavi Kumpanya’nın sahnelediği oyunda çocuklar, Susam Sokağı’nın sakinleri Tahsin Usta, Minik Kuş, Edi ile Büdü, Kırpık ve Kurabiye Canavarı gibi unutulmaz karakterleriyle bir araya geldi. Sevgi ve dostluğun yaşandığı bir mahalle ortamında geçen eğitici ve bilgilendirici oyun, izleyicilerin beğenisini ve alkışlarını topladı. Çocuklar sürekli çekişen Edi ile Büdü’nün maceralarını izlerken çok güldü. Oyunda verilen sözlerin tutulması ile çalışkanlığın önemine vurgu yapıldı. Oyundan sonra, çocuklar için eğlence dolu bir animasyon gösterisi düzenlendi. Çocuklar, kendileri için düzenlenen oyun alanında da doyasıya eğlendi.