KARNI ACIKAN MARTI BUNU YAPTI

Karnı acıkan martı bunu yaptı

Fatih’te karnı acıkınca geldiği evin camına vuran sevimli martı kameralara yansıdı. Gagasıyla yemek isteyen martı renkli görüntüler oluşturdu.

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Fatih'te karnı her acıktığında geldiği evin camına vuran sevimli martı renkli görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık bir ay önce ilk kez bir evin penceresine gelen sevimli martı, evde yaşayanların ilgi odağı oldu. Sevimli martı karnı her acıktığında eve gelerek yemek istiyor. Evde yaşayanlar tarafından kameraya alınan martının bu halleri görenlerinin içini ısıtıyor.

Geldiğini ve karnının acıktığını evin camına vurarak haber veren sevimli martının cep telefonuna yansıyan görüntülerinde pencereye gelerek kendisine yemek verilmesini beklediği görülüyor. Geldiğini haber vermek isteyen martı pencere camına gagasıyla vuruyor. Daha sonra pencereyi açan ev halkı sevimli misafirlerine yemek uzatıyor. Martı uzatılan yemeği yiyerek pencereden uzaklaşıyor. 

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