Vakfın kuruluş amacı; Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi’nden hizmet alan öğretmen, öğrenci, Milli Eğitim mensuplarına sağlık hizmeti vermek, okul-öğrenci sağlığı çalışmaları yapmak ve bunları desteklemekti. 23 Mayıs 1980 tarihinde açılan Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi her geçen yıl daha aktif hale gelerek, sadece Milli Eğitim camiasına değil bütün hasta vatandaşlara sağlık hizmeti vermiştir. KASEV halen bünyesinde konaklayan 100’ün üzerinde yaşlı emekli öğretmene hizmet sağlamaktadır.

Fenerbahçe Lions Kulübü, 30.12.1980 tarihinde kurulmuştur.

Kurulduğu tarihten itibaren insanımıza hizmet yolunda ; Yakacık Yetiştirme Yurdu ilk binasının yapılması, üniversite kütüphanesi, ilköğretim okullarına derslik, üniversitelere sağlık odası tefrişleri, Bolluca Çocuk Köyü’ne soğuk hava deposu, kütüphane ve bilgisayar odası gibi hizmetlerin yanında kermes, konser, film galaları gibi sosyal etkinliklere imza atmıştır. Günümüzde 35 üyesi ile Tük Lions’u ve insanımıza hizmet etmekte ve topluma katkısı olacak projeler yaratmaya devam etmektedir.

Fenerbahçe Lions Kulübü en güncel yardım projesini KASEV Emekli Öğretmen Dinlenme ve Huzurevinin yüksek maliyetli enerji tüketimine çözüm bulabilmek için gerçekleştirecektir. Bu amaçla Ataşehir IF Performance Hall’da “Lions Of Rock” gecesi düzenlenmektedir. Konser geliri KASEV’e yardım projesinde kullanılacak olan gecede, efsanevi Beatles şarkılarını canlı olarak yorumlayan, Türkiye’nin tek Beatles tribute grubu olan “Meat The Beetles” sahne alacaktır.

Tüm müzik tutkunlarını ve yardımseverleri, 05 Mart 2017 Pazar 21:00’de Ataşehir IF Performance Hall’a bekliyoruz.